Seminário de Educação Infantil no Prisma

Territórios Poéticos da Infância é o tema do 19º Seminário de Educação Infantil, que acontecerá no Prisma – Centro de Estudos do Colégio Santa Maria, dias 8 e 9 de abril. A programação reunirá profissionais de diversas áreas que buscam explorar as potencialidades da primeira infância.

Entre os temas abordados, estão Neurociência no contexto da Educação e Saúde, com a Dra. Leonor Bezerra Guerra, médica e coordenadora do Programa de Extensão NeuroEduca; Linguagem, assunto que será debatido por meio de oficinas e minicursos, e Música, uma área importante para o desenvolvimento cognitivo e o aprendizado.

O evento contará também com a participação da Dra. Luciana Ostetto, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense e articuladora de pesquisas com ênfase em Educação Infantil e Formação de Professores.

Mais informações no site www.prismacentrodeestudos.com.br