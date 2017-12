Autoria: Tauany Pazini

No dia 18 de abril é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. Essa data foi escolhida devido ao aniversário do mais importante escritor da literatura infantil brasileira: Monteiro Lobato!

Para homenageá-lo, a Biblioteca Pe. Moreau do Santa Maria preparou a “Semana Monteiro Lobato”, com aulas de biblioteca sobre histórias do Sítio do Picapau Amarelo apresentadas às crianças da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os alunos da Educação Infantil e 1º ano do Fundamental I assistiram a episódios do Sítio do Picapau Amarelo e depois recontaram a história, com suas próprias palavras, utilizando bonecos dos personagens. Uma forma lúdica e divertida de exercitar a memória, comunicação e expressão oral.

Já os alunos do 2º ano ao 5º ano do Fundamental I assistiram à encenação de um trecho do livro “O noivado de Emília” e apreciaram uma aula especial sobre a biografia do escritor Monteiro Lobato.

Monteiro Lobato foi o primeiro escritor da literatura infantojuvenil a perceber a necessidade de inserir nas histórias elementos da cultura nacional, costumes e lendas do folclore brasileiro. Em suas histórias, combinou a cultura popular brasileira com elementos da literatura universal e mitologia grega. Foi um dos pioneiros também na literatura paradidática, que permite que a criança aprenda enquanto lê.

O objetivo dessa semana foi de proporcionar ao aluno uma viagem maravilhosa ao mundo da fantasia de Monteiro Lobato e ajudar a manter viva a obra do escritor, enfatizando a importância e o valor do legado deixado por ele, ao abordar questões sociais que vão além do mundo da imaginação e que contribui até os dias atuais na educação e na história do Brasil.