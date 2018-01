Colégio Santa Maria dispõe de um seguro para todos os matriculados

Ao assinar a matrícula do aluno, os pais ou responsáveis entram, automaticamente, na cobertura do Seguro Educacional, proteção que garante o pagamento das mensalidades no período de cinco meses, em caso de desemprego ou acidente do responsável financeiro do aluno.

Há também cobertura se o estudante se acidenta e fica impossibilitado de frequentar a escola. A apólice garante professor particular, tratamento fisioterápico, transporte para o tratamento e despesas médicas. No caso de morte do responsável financeiro, a cobertura é integral até a 3ª série do Ensino Médio.