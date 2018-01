Se criança governasse a cidade…

Autoria: Edith Sonagere Nakao

Se este mundo fosse meu

Eu fazia tantas mudanças

Que ele seria um paraíso

De bichos, plantas e criança!

José Paulo Paes

Ano de eleições municipais: escolha do prefeito e vereadores que cuidarão da nossa cidade por quatro anos. E se criança governasse São Paulo, como seria? Nada melhor do que vivenciar os papeis dos nossos governantes no dia a dia da comunidade escolar. Foi com esse objetivo que os alunos do 3º ano do Fundamental I do Santa Maria fizeram campanhas para eleger o prefeito mirim de cada classe.

Eleitos os representantes, mãos à obra! Colocar em prática as propostas de governo: mediação de conflitos dentro e fora da sala de aula, cuidados com a natureza local, registro de ocorrências para serem resolvidas em assembleias, elaboração de novas regras de convivência e verificação do seu cumprimento.

Um dos prefeitos trouxe a ideia de fazer uma campanha de livros para o Espaço Aberto, instituição que abriga muitos idosos e com a qual realizamos um trabalho de integração.

Não satisfeitos com a quantidade de livros arrecadados, prefeito, vice-prefeita e vereadores fizeram um convite às demais prefeituras para participarem também!

O resultado? Uma arrecadação generosa e gratificante de se ver!

A simulação para a escolha de um dos candidatos à prefeitura do nosso município também foi efetivada, com direito a “urna eletrônica”!

Para uma escolha consciente, coletaram dados sobre os candidatos, visitaram, com as famílias, os bairros onde residem, verificando os serviços públicos existentes e dando sugestões de melhoria. Os dados foram socializados e estamos em vias de escrever uma carta a um dos vereadores eleitos, relatando os estudos sobre a nossa cidade, o que constataram na visita aos bairros e propostas feitas com a colaboração das famílias.

Transformar São Paulo por meio de pequenas ações cidadãs: amar, cuidar e conviver em nossa casa comum!