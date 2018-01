São Paulo de antigamente

Alunos do Pré do Santa Maria visitam centro de São Paulo

O grupo aprendeu um pouco mais sobre a história da cidade de São Paulo no projeto Viagens do Pré Arco-Íris: de norte a sul do Brasil. Diversas propostas permitiram que as crianças desvendassem lugares, belezas e detalhes da linha do tempo sobre a cidade, conhecimento muitas vezes esquecido pelos adultos.

Elas puderam conhecer e resgatar fatos interessantes que constituem o que há ao redor atualmente. Com olhar curioso e observador, o que mais encantou o grupo foi a evolução dos meios de transportes e os patrimônios culturais, principalmente o Mercado Municipal e a Estação da luz.

O principal intuito desta etapa do projeto foi desvendar este mundo, muitas vezes limitado pela falta de exploração do meio em que vivem.