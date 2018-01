Santa Leitura: indicações literárias para as férias

Autoria: Tauany Pazini

“Tenha sempre um livro ao alcance do seu tempo” (Cora Coralina)

A leitura estimula nossa imaginação, nossas emoções, nossos sentidos e nos abre a riqueza infinita do conhecimento. Ler é um exercício mental que provoca reações e opiniões, traz novas descobertas, melhora a fala, a escrita, a memorização, a concentração e, além de tudo, dá prazer!

Com o objetivo de incentivar a leitura e aproximar os alunos do universo literário, o projeto Santa Leitura foi criado para facilitar o acesso aos livros por parte dos alunos do Fundamental II do Santa Maria. No horário do intervalo, um caminhão com livros (book truck) é estacionado no pátio para que os alunos façam empréstimos fora do espaço da biblioteca. Além disso, os professores de Língua Portuguesa também visitam o caminhão com as turmas no horário de aula, como parte do projeto de literatura da série e com a finalidade de gerar leitores em potencial na adolescência.

No decorrer do semestre, os alunos produziram sinopses com base nos livros que emprestaram no Santa Leitura e compuseram um painel de indicações literárias para todos os alunos do Colégio Santa Maria.

Não sabe o que ler durante as férias? Então confira abaixo algumas dicas literárias dos alunos do 6º ano 9º ano do Ensino Fundamental:

https://youtu.be/h_Zi3or2-V8

https://youtu.be/2loqySGJYOs