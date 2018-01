Autoria: Adriana Pistori e Prof. Ricardo Borduchi

Muito esperada pelos alunos que chegam ao 8º ano do Fundamental II no Colégio Santa Maria, a Saída de Integração, que este ano ocorreu no dia 11 de março no Sítio Estância Serra Dourada, teve o envolvimento e participação dos alunos, professores, orientação e auxiliares da série. A saída tem como objetivo integrar professores e alunos e desenvolver as atividades iniciais do Projeto da Série: Cultura e Identidades – Qual meu papel no mundo?

Como trabalho prévio, os alunos foram sensibilizados e motivados por toda a equipe em aulas anteriores ao evento, preparando-os para as atividades e esclarecendo os seus objetivos: valores, atitudes, companheirismo, cooperação relações entre colegas e professores é que resultariam no sucesso frente aos desafios.

Como o objetivo desta saída era a integração, os alunos foram divididos em equipes, cada uma com sua cor específica misturando salas diferentes, garantindo que todas as turmas estivessem representadas dentro de um mesmo grupo e já no ônibus começaram a interagir com seus colegas e professores.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No local foram vivenciadas atividades de preparação do nome e grito de guerra da equipe, caça ao tesouro com pistas e enigmas; com o propósito de trabalhar em equipe de forma colaborativa e com muita cooperação e a dinâmica da interdependência entre eles, ou seja, demonstrar como em muitos momentos você precisa do outro. O resultado foi fantástico, com grupos muito envolvidos e criativos nas suas propostas.

Além disso, os alunos puderam escolher, entre várias atividades esportivas (futsal, handebol, basquete, vôlei de areia, caminhada e muita piscina), a que cada um gostaria de praticar. Muito bom foi ver a interação e o envolvimento entre alunos e professores que também fizeram parte dos jogos, evidenciando o senso de participação, de integração, respeito ao amigo, a competição de uma maneira sadia e a colaboração dentro das equipes.

O anúncio da equipe campeã cumpriu mera formalidade, pois todos saíram com a sensação de vitoriosos e com o “gostinho de quero mais” por parte dos alunos. Uma grande satisfação para a equipe docente, que mais um ano conseguiu se aproximar destes nossos estudantes, estreitando relações e coletando informações importantes de um novo grupo que se formou e se desenvolverá no decorrer do ano!