Rotinas: encontros e espaços de aprendizagem

Autoria: Eliane Lima

Comecemos pensando no prazer dos “encontros” e os significados que esta palavra evoca: “Ato de encontrar-se, chegar um diante do outro ou uns diante de outros. Pessoas que se movem para o mesmo ponto”.

Chegar uns diante dos outros, mover-se para o mesmo ponto… Assim, deveríamos (devemos) pensar a rotina, possibilidade de mover-se, de organizar o dia envolvendo todos os sujeitos e os “encontros” que estar junto promove. Singularidades reunidas que espelham características, personalidades, escolhas e constituem a identidade de cada um e do grupo – diversidade.

Identidade que garante ao professor a inteireza de organizar sua aula (rotina) na Educação Infantil do Santa Maria de maneira flexível e aberta, incluindo as colaborações e protagonismos das crianças, valorizando “papéis”, “ritmos” e “saberes”.

Parcerias e trocas que ajudam a estabelecer territórios, desenvolvem o sentimento de pertença e favorecem a autonomia. As crianças, a partir de uma rotina organizada, segura, clara, vivem momentos de prazer, trocas e aprendizagem.

Aprendizagem porque se permite a construção das “jornadas de trabalho”, pensando que jornada significa: caminho que se anda, viagem, expedição.

Caminhos (rotinas) que ressaltam a tônica do grupo, sistematizam o trabalho, valorizam as experiências significativas, contemplam as atividades permanentes (roda, história, parque, música, pintura, atividade com nome tec.) e asseguram espaços para o brincar, criar, imaginar, investigar e projetar.

A rotina, quando tramanda com e no grupo, desenvolve as relações, a empatia, organiza o espaço, o tempo, as ações e intervenções. Garante que as crianças encham a “mala de brinquedos e ferramentas” com competências atitudinais, procedimentais, emocionais, sociais e cognitivas.

Esperamos que neste diálogo entre as entre as ideias e a práticas as rotinas e as jornadas de trabalho possibilitem momentos de contemplação para enxergar as crianças, ler as pistas do grupo e, também, silenciar para germinar o essencial, o vital, o que provoca paixão e encantamento.