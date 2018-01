Roda, roda, roda…

Crianças da Educação Infantil brincam de roda, momentos que aprimoram desenvolvimento motor, rítmico e espacial, da linguagem oral e ainda simbolizam a união do grupo

As brincadeiras de roda estão presentes diariamente na rotina das crianças do Jardim I do Colégio Santa Maria, alunos de 3 e 4 anos. O objetivo é possibilitar ao aluno a apropriação de novas maneiras de brincar, resgatar a cultura infantil, movimentar o corpo num determinado ritmo e espaço e desenvolver a linguagem oral, ampliando o repertório de palavras.

“Sempre na hora da entrada, como uma forma de acolhimento, fazemos a roda e dançamos ao som de canções infantis”, explica a professora do Jardim I B, Karina Rodrigues. Além de aprender novas brincadeiras, esses momentos também possibilitam o aprimoramento do desenvolvimento motor, rítmico e espacial.

Caminhar todos juntos na roda tem como símbolo a união do grupo. É um momento de encontro. Encontro com o outro e consigo mesmo, um convite a compartilhar um tempo e deixar-se guiar pela música. É dessa maneira que os alunos do Jardim I, além de desenvolverem habilidades e aprendizagens, tornaram-se pertencentes ao grupo e demonstram, nesses momentos, descontração, alegria e união.