Revelar e valorizar a cultura infantil

Autoria: Karine Ramos

Na I Mostra de Projetos Investigativos, nomeada pela equipe da Educação Infantil do Santa Maria como Interpretações Poéticas do Mundinho – Histórias da Nossa Casa Comum, ficou evidente a importância de valorizar os saberes infantis e perseguir o interesse das crianças na produção de conhecimento na primeira infância. A Mostra teve como objetivo principal revelar os saberes produzidos e o registro do fazer pedagógico de cada projeto.

Acreditamos que, ao revelar o fazer das crianças como um processo construído na relação com os outros, evidenciamos que o saber se produz narrando o vivido. As histórias dos projetos, mais do que o produto em si, revelam tudo o que as crianças viveram no decorrer dos bimestres, durante a pesquisa e as vivências com os projetos. A Mostra é o momento em que se torna possível compartilhar com a família, com a comunidade e com os demais professores as histórias singulares de cada turma, revelando um trabalho produzido com respeito à curiosidade infantil e aos movimentos simbólicos e imaginativos desta faixa etária.

A Mostra revela o currículo da Educação Infantil articulado com todas as linguagens, especialmente a arte, o desenho narrativo, a curiosidade e as diferentes áreas do conhecimento. Com isso, permitimos este espaço de promoção de cultura infantil.

A Mostra da Educação Infantil do Santa Maria apresenta as diferentes expressões das crianças revelando, assim, a riqueza do seu fazer e a escuta atenta e ativa das professoras.