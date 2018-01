Reúso da água

Autoria: Veronice Leal

Saber que a água é um bem precioso, que é preciso economizá-la, que de toda água existente no planeta, 97,5% estão nos oceanos e dos 2,5% restantes, 1,5% estão nos polos (geleiras e icebergs), ficando apenas 1% disponível para nosso consumo, sendo que a maior parte está em leitos subterrâneos, atmosfera, plantas e animais…Disso todos sabem ou já ouviram falar!

Por isso, o 5º ano do Colégio Santa Maria aproveitou o tema atual da água em discussão – a coleta, tratamento e reúso de águas residuais- para apresentar aos alunos outras possibilidades de preservar esse bem essencial à nossa sobrevivência.

Assim, Dernivaldo Batista, ou como todos o chamam “Denis”, encarregado da conservação do Colégio, acompanhou a turma até as três cisternas existentes e informou-lhes que estão em construção mais três.

Muito curiosas, as crianças questionaram o encarregado sobre diversas dúvidas: a capacidade do reservatório, os cuidados necessários para sua manutenção, como a cisterna capta a água da chuva, o que é feito no Colégio com essa água…

A primeira cisterna foi construída em 2013. Cada uma tem capacidade para 15 litros de água hídrica, que são utilizados para lavagem dos pisos das quadras, lavabos, tapetes, irrigar os jardins, o gramado do campo de futebol…

Práticas como essa evitam o desperdício e são essenciais, pois, segundo pesquisas, até 2030, a demanda por água deve aumentar 50%, o que exigirá mais esforços para melhorar os sistemas de coleta e tratamento de águas residuais e garantir o reaproveitamento máximo.

A celebração do Dia Mundial da Água foi através de um novo olhar, que ultrapassou as paredes da sala de aula refletindo à luz do tema do momento, que embora seja simples, nos ajuda a compreender e preservar o seu ciclo natural!