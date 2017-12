Resultados do Xadrez

Alunos do Santa Maria ganham medalhas em torneio de xadrez. Modalidade faz parte do currículo escolar e é praticada desde o Fundamental I

No último sábado, aconteceu o Torneio de Xadrez do Colégio Santo Américo, disputado entre alguns dos principais colégios da zona sul de São Paulo. O Colégio Santa Maria marcou presença e obteve duas medalhas de prata:

Mayumi Asanuma Fernandes – 5º F

2º lugar – Categoria 5º e 6º Feminino



Luis Eduardo Pedreira Soares – 4º C

2º lugar – Categoria 4º Ano Masculino



A partir deste ano, o Xadrez passou a fazer parte da grade curricular do 5º ano do Ensino Fundamental I no Santa Maria. Cada turma tem uma aula por semana, mas os alunos já estão acostumados com o jogo desde o 3º ano, série em que a modalidade é introduzida por meio de aulas, oficinas e partidas disputadas entre as turmas no recreio.

O esporte tem se mostrado uma excelente ferramenta pedagógica, que dialoga com diversas áreas e habilidades. A introdução do Xadrez no currículo do Santa Maria visa o desenvolvimento dessas habilidades. Espera-se que o estudante chegue a um raciocínio mais apurado, efetuando análises e comparando diferentes métodos e processos possíveis.

Dentro do planejamento da escola, o Xadrez está sendo utilizado com o objetivo de incrementar o pensamento matemático: calcular, identificar, decompor e valorar. Outro aspecto trabalhado é o comportamento do aluno, ou seja, a sua atitude durante uma partida. “Já percebemos uma mudança de postura no aluno. Estimulamos que ele se porte como enxadrista, que jogue em silêncio, concentrado, e respeite o adversário”, afirma o professor de Xadrez, Rafael Sanches, que destaca ainda que “no Xadrez não há injustiça e, sendo assim, não há murmuração ao perder. Cabe a quem perde observar o seu próprio jogo num processo de autocrítica”.