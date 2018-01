Remind: um aplicativo a favor de alunos e professores

Autoria: Elizabeth Fantauzzi

Não é de hoje que observamos a paixão que os jovens nutrem pela tecnologia mobile. Passeiam, estudam, namoram, navegam, se informam, se divertem, jogam…tudo isso por meio dos seus aparelhos celulares. É mais fácil esquecerem carteiras, cadernos, agendas, livros e mochilas do que deixarem seus smartphones perdidos por aí. E esse comportamento está deixando de ser apenas dos jovens! Já é bastante comum ver adultos grudados em seus aparelhos em várias situações cotidianas e entrando em desespero se os esquecem em algum lugar. Não é à toa que empresas de tecnologia têm se debruçado cada vez mais em estudos e pesquisas na criação de jogos e aplicativos para celulares.

Foi nesse cenário que surgiu o aplicativo Remind, desenvolvido pelos irmãos americanos Brett e David Kopf. Inicialmente, o app foi criado tendo como público-alvo estudantes com dificuldades de aprendizagem, mas antes mesmo de lançar o produto no mercado, a empresa percebeu a possibilidade de utilizá-lo com alunos em geral, e não só com aqueles que apresentavam dificuldades no estudo.

O Remind é um aplicativo gratuito, que roda nos principais sistemas operacionais mobile e tem como objetivo potencializar a comunicação instantânea entre professores, pais e alunos, sobre diversos assuntos, permitindo o envio de mensagens de texto, arquivos de áudio, imagens e vídeo.

Com proposta semelhante ao Messenger do Facebook e o Whatsapp, é possível manter o contato com os alunos de uma turma criada pelo professor de forma simples, rápida e segura, já que os números dos celulares não ficam aparentes nas telas do aplicativo. Além disso, é um meio exclusivo para os assuntos relacionados à escola e às aulas, permitindo o armazenamento de um histórico de registros sobre o que foi veiculado por parte dos alunos e professores, podendo ser recuperado a qualquer momento.

Nas minhas aulas de Foto, Web e Oficina do Ensino Médio do Santa Maria, o aplicativo é utilizado para envio de uma matéria interessante publicada na mídia, uma imagem que enriqueça a aula seguinte, um lembrete de material, um roteiro de trabalho, dicas e esclarecimentos de dúvidas por parte dos alunos, já que a ferramenta permite uma conversa direta entre os participantes da turma. Ao receber e ler uma mensagem, os alunos podem utilizar o “carimbo” para acusarem o recebimento e leitura do que foi recebido. Alertas ficam evidenciados na tela do celular, acusando o número de mensagens recebidas ao lado do ícone do aplicativo.

Ao apresentar a proposta aos alunos sobre a utilização do Remind, um misto de curiosidade e dúvida toma conta das turmas, desafiando-os a criarem seus cadastros no aplicativo, assim que a ideia lhes é apresentada.

Com a utilização do Remind, percebo que é possível manter os alunos conectados com os assuntos que estão sendo discutidos na sala de aula de uma forma lúdica e divertida, fazendo com que a motivação para os estudos seja naturalmente exercitada.

