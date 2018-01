Relato e contação de história

O gênero Relato está sendo estudado pelos alunos do 4º ano do Fundamental I do Santa Maria. Para complementar esse estudo, a Biblioteca fez a contação de história em formato de relato do livro “O dia em que minha avó envelheceu”, de Lúcia Fidalgo.

A história traz o relato emocionante de uma neta sobre as lembranças da infância, os sorrisos e as brincadeiras que viveu com sua avó até o momento em que, ao envelhecer, a avó vai se distanciando do mundo e das pessoas queridas. Uma história de lembranças, faltas e saudades.

O resultado dessa contação foi surpreendente. As crianças se emocionaram, lembraram de pessoas queridas, recordaram momentos da infância e relataram a saudade que sentem de pessoas ou momentos já vividos. Para descrever esse sentimento, os alunos escreveram uma carta para pessoas queridas da família, amigos ou para alguém de quem sentem falta.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Através da atividade, percebeu-se a importância de se trabalhar as emoções e os sentimentos das crianças.