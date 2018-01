Reflexão antes de começar um novo ciclo

Autoria: Priscila Ferrari

É inerente ao ser humano encerrar ciclos e iniciar novas etapas, é assim que a vida segue.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No término de mais um semestre, a Equipe da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Colégio Santa Maria reúne-se para fazer um balanço do semestre letivo. Como foi o nosso semestre? Conquistamos aquilo que planejamos? Quais experiências deram certo? O que podemos melhorar? Estas foram algumas das perguntas que fizeram parte do nosso encerramento em dezembro.

Organizados nos Ciclos (Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e médio), os professores fizeram uma apresentação que foi partilhada com todos, e juntos (professores, coordenadores e direção) pudemos avaliar todo o trabalho realizado. As apresentações foram feitas a partir de fotografias e registros coletados ao longo do semestre, que foram muito importantes para esse momento.

A troca de experiências e o diálogo foram na semana do Natal, a nossa comunhão. E como em toda comunhão, tivemos um presente, a professora Edwiges Rotondo (professora polivalente) recebeu a Chancela do Santa Maria, sendo agraciada com uma pedra Ametista, em comemoração aos seus dez anos de Colégio. Tal cerimônia mostra a importância e o respeito que são dados aos nossos professores, que são um presente de Deus para a nossa comunidade escolar.

E foi com esse espírito de união e partilha que encerramos o mês de Dezembro e começamos 2017.