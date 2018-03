Rede social na sala de aula

Santa Maria usa ferramenta voltada à educação para promover troca de conteúdos e informações entre alunos e professores

Dentro das escolas, a discussão sobre o uso de redes sociais já está em foco há algum tempo. Não é por menos, há um crescente interesse de nossos alunos por estes ambientes virtuais. O NETi – Núcleo de Educação e Tecnologia da Informação – do Colégio Santa Maria tem pesquisado ferramentas que atendam a essa demanda, optando desde 2012 pelo uso do Edmodo, uma rede social aplicada no mundo todo exclusivamente voltada para a educação. Os resultados têm mostrado o acerto da escolha.

O Edmodo é empregado inicialmente no 5º ano do Fundamental I, juntamente com o Projeto Ativamente, uma gincana em que todos os alunos competem resolvendo desafios de raciocínio. A experiência foi tão enriquecedora que não parou por aí. Hoje, as séries do Fundamental II têm usado com grande frequência os recursos presentes no ambiente online. De um lado, os professores postam tarefas, agenda, matérias para revisão e tiram dúvidas de seus alunos. De outro, as próprias crianças respondem prontamente aos questionamentos uns dos outros. É uma troca muito importante e uma forma eficaz de utilizar a tecnologia na educação em uma comunicação que ultrapassa os muros da escola, já que nossos alunos estão o tempo todo conectados.

É possível usar ainda o aplicativo do Edmodo em tablets ou celulares com acesso a informações de estudo na palma das mãos. Além do mais, é uma ótima oportunidade de fazer o bom uso das redes sociais colocando nela uma dose a mais do que tem sido cada vez mais escasso: conteúdo relevante.