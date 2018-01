Reconhecimento na prática

Atividade da 1ª série do Ensino Médio ajuda alunos a reconhecerem a importância do outro e suas próprias capacidades

A partir da identificação das características mais marcantes da turma da 1ª série do Ensino Médio deste ano, diagnosticadas por observações dos docentes, a equipe planejou trabalhar com dois aspectos: o reconhecimento, pelos próprios alunos, da capacidade de realizar atividades específicas na atual faixa etária e o reconhecimento do outro na formação da sua própria subjetividade, desenvolvendo aspectos afetivos e sociais.

A equipe docente da série acredita que para trabalhar tais aspectos é importante começar pelo sensível e não pelo discurso, pois muitas vezes o campo racional impede o reconhecimento dos próprios sentimentos e os dos convives.

Assim, a primeira etapa do trabalho teve início com uma trilha, com todos de olhos vendados e mãos dadas, uma grande corrente, na qual cada sujeito precisava do colega para conseguir se locomover e chegar ao fim do trajeto, o que possibilitou perceber a importância do outro e de suas próprias capacidades.

Momento lúdico e muito significativo para jovens que entraram no Ensino Médio e estão vivendo o grande conflito de crescerem se reconhecendo ou negando o crescimento categórico.