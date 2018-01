Ah! Querido diário…

Autoria: Gabriela Bocuto Siqueira Gaeta

Assim começamos mais um ano de descobertas, partilhas, aprendizados e novidades! E nada mais gostoso que registrar nossos momentos juntos em um Diário de Bordo.

A ideia do diário foi lançada aos alunos do 4º ano do Fundamental I do Santa Maia logo no primeiro dia de aula e a empolgação foi geral, pois já imaginaram como ficaria esse diário no final do ano. Todos os registros partem da vontade dos alunos, podem ser individuais, coletivos, representados através de desenhos, textos, listas… Atrelado a este trabalho, mergulhamos junto às irmãs Klink em uma aventura, ao iniciarmos a leitura do livro “Férias na Antártica”, que narra a viagem da família a este lugar cheio de curiosidades e explorações. Foi muito interessante a descoberta de que um diário pode virar um livro um dia!

Este material tem um grande potencial metodológico para alicerçar as aprendizagens, auxiliando todos os componentes curriculares em sala de aula. Com esta atividade os alunos podem analisar o mundo e conceder significado às experiências da vida cotidiana.

O diário de bordo é uma grande ferramenta para os apontamentos das atividades escolares e, posteriormente, servirá de âncora para a nova aprendizagem, induzindo ao processo de alargamento de conceitos formais que contribuem para relações subsequentes.

Dentro do diário de bordo também há espaço para a autoavaliação diária, sendo um instrumento importante para o amadurecimento dos alunos, pois trabalha a inteligência emocional, a motivação e a empatia, uma vez que todos se sentem estimulados a realizar os registros e precisam respeitar o que é feito pelo outro, pois é algo em comum a todos os alunos da sala.