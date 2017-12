“Quanta diferença!”

Autoria: Graciela Dagnolo

Foi com esta frase que os alunos do 3º ano do Fundamental I do Colégio Santa Maria, em uma grande roda de conversa com os idosos do Centro de Acolhida Espaço Aberto, chegaram à conclusão a respeito de algumas mudanças ocorridas no modo de viver na cidade de São Paulo ao longo do tempo.

O contato das crianças com os idosos gerou uma troca de valor inestimável, pois a aprendizagem acontecia de ambos os lados: os alunos aprenderam a valorizar os familiares com mais idade enquanto que os idosos sentiam-se mais à vontade, com alegria de viver, rodeados pela alegria e presença das crianças ouvindo suas histórias.

Diante desse momento, conseguiram integrar dois grandes projetos que trilham os estudos desses alunos: a inserção social com os idosos e a migração das pessoas para a formação da capital paulista.

Os alunos entrevistaram os moradores do Centro, que contaram um pouco sobre a sua chegada à cidade de São Paulo e como contribuíram para o seu crescimento. Descobriram como era a vida dessas pessoas numa época tão diferente da que vivem hoje. A escola era diferente, as brincadeiras também. Pouquíssimos alunos sabiam brincar de “Fora da tomada”.

Eles contaram que a principal ferramenta para todas as brincadeiras funcionarem naquela época, era a imaginação. Alguns depoimentos chegaram a ser engraçados, outros nem tanto, pois havia muita rigidez naquela época. Muitos se sentiam saudosos de um tempo que não volta mais, curtiram com muito entusiasmo a chegada dos alunos e participaram das atividades propostas para aquele período em que ficaram juntos.

Os alunos são aguardados com alegria. Eles trazem vida! Têm muita energia, sorriso nos olhos e muito carinho no coração. “Que bom que vocês vieram!”, declarou um deles, com sorriso estampado no rosto.