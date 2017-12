Quando o mundo é uma grande sala de aula

Autoria: Robson Veríssimo

A escola é um espaço privilegiado para a construção do conhecimento, isso é inegável. Contudo, será que o espaço físico limitado por suas paredes é suficiente para fornecer experiências de aprendizagem plenamente significativas para compreender o mundo ao qual pertencemos? Apesar da infinidade de recursos pedagógicos presentes nesse espaço, a sala de aula não basta em si mesma: se o mundo está presente na escola e o estudante está presente no mundo, então nada mais justo que sair pelo mundo em busca de experiências enriquecedoras.

Ao romper com exercícios pedagógicos engessados e incumbir ao aluno um papel ativo na produção do conhecimento, são criadas possibilidades de diálogo inteligente com o mundo. Nesse sentido, a experiência do Estudo do Meio produz resultados que vão além da mera visitação a um novo espaço, abrindo um vasto universo de possibilidades para ações interdisciplinares. Nesse sentido, o estudo do meio é uma ferramenta valiosa para o enriquecimento das experiências de aprendizagem, e faz parte da realidade do Colégio Santa Maria em todos os níveis de ensino.

O trabalho exige um rigoroso planejamento para a articulação das propostas pedagógicas com os objetivos de aprendizagem pretendidos, considerando as demandas de aprendizagem dos alunos nos mais diferentes componentes e séries. Vale destacar que um projeto de Estudo do Meio não pode estar restrito à etapa da saída pedagógica: é necessário que a mediação docente contemple experiências de pesquisa em sala de aula, metodologia de pesquisa em campo, tratamento e ampliação das informações adquiridas, e, sobretudo, propostas que possibilitem sua consolidação em aprendizado pleno.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foi com base nessa concepção que os alunos do 6º ano participaram de uma experiência colaborativa de aprendizagem, desenvolvida em conjunto nas aulas de Geografia e História a partir do Projeto Criança Ação, que buscava, entre outras coisas, investigar as condições de saneamento básico e moradia de crianças e jovens em diferentes lugares. A participação dos estudantes em cada uma das etapas do estudo foi registrada e, ao final do processo, sintetizada em uma produção digital intitulada conexões: relatos do estudo do meio realizado na Baixada Santista.

Entre as principais etapas do projeto realizado, é possível destacar três grandes blocos de atividades:

A) As atividades de PRÉ-CAMPO, que consistiram em experiências de pesquisa em sala de aula, a fim de trazer as primeiras informações sobre a área de pesquisa em questão. Aqui foram também definidas as equipes de trabalho e as tarefas individuais de cada estudante, além da preparação de todos os materiais necessários para a etapa seguinte, como por exemplo os roteiros de entrevista que seriam realizados com moradores, tendo como foco o modo de vida local e suas especificidades. B) O TRABALHO DE CAMPO, no qual ocorreu a visita à Baixada Santista, onde cada equipe foi organizada de forma a realizar registros escritos, visuais (fotografias) e orais (entrevistas e gravações): uma série de atividades que permitiram a investigação das condições de moradia, saneamento básico, impactos ambientais, acesso a serviços e direitos básicos, dentre diversos outros aspectos do litoral que permitiram ampliar os conhecimentos sobre o assunto, descobrir novas informações e comparar o que já se sabia com o que estava sendo descoberto. C) Finalmente, durante as atividades de PÓS-CAMPO realizadas após o trabalho de campo, em posse de todos os registros com as novas informações coletadas, foi possível analisar e ampliar as impressões de cada equipe de trabalho ao reunir os registros individuais e comparar com as produções dos demais grupos, processo que permitiu a síntese das impressões coletivas e culminou na produção digital Conexões, organizada nas aulas de Geografia e História.

Construída a muitas mãos, a síntese que pode ser acessada no link http://anyflip.com/hthw/ewel/ é uma interessante oportunidade de observar as impressões dos estudantes sobre as diferenças socioespaciais entre a cidade de São Paulo e a Baixada Santista, que serviram de base para o desenvolvimento dos cursos de Geografia e História ao longo do terceiro bimestre.