Qual a forma geométrica mais resistente?

Autoria: Carla Afonso

Essa pergunta foi feita para o 8º ano do Santa Maria. Por meio de manipulação, verificamos que essa figura resistente é o TRIÂNGULO. A experiência teve como base a construção de uma treliça.

As treliças ou “sistemas triangulados” são estruturas formadas por elementos mais rígidos, aos quais se dá o nome de barras. Esses elementos encontram-se ligados entre si por articulações triangulares que se consideram, no cálculo estrutural, perfeitas.

“Achei o projeto muito divertido e interessante, pois nós aprendemos que um triângulo é resistente porque é a única forma geométrica que distribui o peso e também aprendemos como funciona uma ponte. Para realizarmos esse projeto, utilizamos uma base de papelão, vários tubos de papel (de mesmo tamanho) e cola quente. Iniciamos colando na base os tubos formando quadrados, para servir de apoio. Em seguida, formamos vários triângulos e construímos as arestas de tetraedros interligados. Por fim, completamos os vértices formando quadrados. O teste foi impressionante, pois a ponte aguentou o peso como planejamos, e depois, usamos pesos de pessoas para ver o quanto aguentaria, e foi incrível, pois eu não imaginaria uma ponte de tubos de papel aguentar uma pessoa de 47 Kg!” – Gabriel Yochida

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“A experiência de juntar os conteúdos aprendidos nas aulas de geometria com a montagem da base em forma de treliça foi muito legal, pois verificamos por meio desse experimento o quanto o triângulo é resistente. No momento em que testamos, subir nele foi a prova do quanto tudo que falam sobre ele é verdade” – Mariana Nascimento Magalhães