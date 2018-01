Autoria: Elizabeth Nishiyama Muniz

O projeto “Tesouros… meu, seu, nosso: conhecer e cuidar para preservar” do Jardim II teve desdobramentos sobre a importância de proteger a natureza e semear a paz, um dos princípios que vivenciamos no Colégio Santa Maria. Incentivadas pela proposta, as crianças construíram desenhos que se transformaram em bonecos. Cada uma desenhou o seu protetor da natureza/mensageiro da paz e escolheu um nome para ele.

Adentrando o campo simbólico e imaginativo das crianças, os protetores se transformaram em bonecos. Com a participação especial das famílias, pouco a pouco, os desenhos ganharam vida. O objetivo foi o de envolver as famílias de cada criança nesse processo, onde o fio de esperança foi tecido por várias mãos, a fim de proporcionar espaços de reflexão e diálogos entre crianças e adultos sobre a construção colaborativa de uma cultura de paz, uma ação idealizada por Marília Dourado, da Redsolare Bahia, com o Projeto Presença, a fim de espalhar a paz em diversas regiões do Brasil e do mundo.

Cada família foi convidada a customizar o boneco de acordo com o desenhos da criança na Semana Pe. Moreau, respeitando cores e formas dos registros.

Também registramos mensagens sobre a importância de semear a paz no mundo. Confira algumas mensagens:

“Que esse boneco mensageiro da paz leve muita alegria, amor, felicidade, diversão por todos os lares onde passar” – família do Leonardo

“A paz é buscar a serenidade dentro da gente para viver com alegria os bons momentos, ter força e boas ideias para enfrentar os problemas e resolver as dificuldades” – família do Henrique Florindo

“Onde há fé, há amor. Onde há amor, há paz. Onde há Deus, nada falta! Que esse mensageiro leve muita paz e esperança para onde for” – família do Henrique Fischer

Doaremos os protetores da natureza/mensageiros da paz para a CEI Cantinhos dos Anjos. Dessa forma, habilidades como cuidar, cooperar, respeitar, identificar, relatar, localizar, criar, apreciar, partilhar foram trabalhadas e continuarão sendo semeadas pelas crianças e famílias que participaram desta importante missão: proteger a natureza e cultivar a paz: tesouros para conhecermos, cuidarmos e preservarmos!