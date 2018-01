Autoria: Haroldo Bueno

A sustentabilidade consiste na busca do equilíbrio, a longo prazo, por meio de um modelo de ação multidimensional, que correlaciona e integra aspectos sociais, econômicos, políticos e ambientais. Assim, toda ação que promova o bem-estar, a qualidade de vida, a preservação dos recursos naturais, a manutenção da biodiversidade, o respeito às pessoas e à diversidade cultural podem ser consideradas sustentáveis. No 8º ano do Colégio Santa Maria, está surgindo mais uma frente de militância ambiental para se juntar ao Ecoestudantil e a outros projetos, de modo a contribuir para o engajamento dos alunos na defesa de uma sociedade justa, igualitária e comprometida com a sustentabilidade. Sob orientação do professor de Geografia da série, o Projeto Sustentabilidade surgiu com o objetivo de estimular a participação direta dos alunos do 8º ano em ações relacionadas às diversas dimensões da sustentabilidade.

Diante do risco de propagação do vírus H1N1, causador da gripe influenza A, a primeira ação dos alunos envolvidos no Projeto Sustentabilidade foi investigar e organizar dados científicos sobre o referido vírus, de forma a serem apresentados aos diferentes segmentos da comunidade do Santa Maria; em seguida, criar condições para compreensão da origem, formas de contágio e grupos de risco da gripe; e finalmente propor e executar campanha de prevenção à doença, que atingiu todo o Ensino Fundamental I e II. Os alunos criaram cartazes e material de orientação para a visita em todas as turmas, do 1º ano ao 9º ano. Debates, anúncios e até dramatizações foram realizadas a fim de conscientizar os diferentes níveis de alunos da importância de se prevenir a propagação do vírus H1N1. A campanha foi um sucesso e contou com o apoio da direção, orientação das séries, professores, assistentes de ensino, funcionários e, principalmente, dos alunos envolvidos, que não economizaram esforços e criatividade para realizar esse projeto.

O grupo de alunos do 8º ano do Colégio Santa Maria, participantes do Projeto Sustentabilidade, já iniciou discussão sobre a nova etapa do projeto, agora voltado para a valorização da ambiência da sala de aula. Aguardem!