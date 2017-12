Autoria: Aurea Maria Curti de Mello

“Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama; ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz” (Lucas 8, 16).

Dentro de nós Jesus acendeu uma lâmpada para que possamos irradiar a Sua Luz por onde passarmos, por meio das nossas palavras e ações. Assim, alunos e alunas do 6º ano do Santa Maria, sensíveis e atentos às necessidades do outro, deixaram sua lâmpada acesa e colocada à vista de todos, através do projeto “Santa Bondade”, idealizado pela disciplina de Ensino Religioso nesse segundo semestre de 2017.

Convidados a registrar e divulgar suas ações voluntárias e a desenvolver um breve vídeo que ilustrasse e promovesse as boas ações na escola, na vida, no cotidiano, os grupos de cada classe agiram em benefício do outro, oferecendo amor, felicidade, alegria, atenção e bem-estar.

Estiveram em creches, lar de idosos, escolas públicas, instituições que trabalham com pessoas com necessidades especiais, distribuíram alimentos, homenagearam funcionários e funcionárias do Colégio reconhecendo e valorizando seu trabalho diário, assim como trabalhadores de seus condomínios, fizeram dações ao GRAAC – Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer.

Ao praticarem a virtude da Bondade, o fizeram com amor, compreensão, empatia e abnegação. Demonstraram desprendimento de forma espontânea e, sem dúvida, obtiveram muitas bênçãos. Além disso, puderam fazer uso dos conhecimentos adquiridos relativos ao planejamento, produção, gravação e edição de vídeos.

Esses vídeos e os posteriores testemunhos ao relatarem como se sentiram com essa experiência, evidenciam que um simples ato de bondade pulsando ao longo da rede de relações nos liga ao mundo e pode gerar sentimentos positivos que se espalham em todas as direções.

Parabéns aos nossos alunos e alunas que irradiam sua Luz gerando Bondade! Veja o vídeo no link abaixo para conhecer alguns resultados desse projeto.

https://www.dropbox.com/s/7exz4st8bab73uv/SANTA%20BONDADE%20-%20FINAL.mp4?dl=0