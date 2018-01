Projeto Foguete

Autoria: Frederico Lazarini

Desde 2013, o Colégio Santa Maria vem desenvolvendo um miniprojeto com os alunos da 1ª série do Ensino Médio EJA (Educação para Jovens e Adultos) do período noturno que visa à construção e ao lançamento de foguetes e objetiva promover a utilização prática das teorias e conceitos da Física. Todas as disciplinas estão envolvidas, contribuindo de alguma forma para enriquecê-lo.

Vimos um pouco da história da corrida espacial e dos foguetes. Curiosidades como as doenças que podem afetar os astronautas e assistimos a um filme relacionado ao tema. Houve a manipulação de materiais de reciclagem na construção do foguete, mostrando a reutilização deles, uma vez que nosso público tem facilidade nos trabalhos manuais.

Na execução, realizamos, durante as aulas, os cálculos envolvidos no lançamento dos foguetes, uma exposição dos foguetes construídos e, nos sábados letivos, o lançamento deles. A introdução dos conceitos da Física fica mais fácil em situações concretas vivenciadas pelos alunos do que de forma abstrata em sala de aula.

Após a realização dos lançamentos dos foguetes, os alunos produziram notícias a respeito do evento, trabalhando, assim, também com Língua Portuguesa, explorando o gênero textual em questão. A seguir podemos verificar, através da visão do aluno, como ele noticiou este acontecimento.

Colégio Santa Maria é invadido

No dia 27 de fevereiro de 2016, os alunos dos 1ºs anos do Ensino Médio da EJA, professores e convidados estiveram em uma das quadras do Colégio Santa Maria para um grande evento: o lançamento dos foguetes projetados e produzidos por vários grupos de alunos.

O professor de Física, Fred, idealizador do projeto, preparou a base de lançamento dos foguetes feita com canos de PVC, uma bomba de pneu de bicicleta e adaptadores. Todos os materiais usados na produção dos foguetes eram recicláveis.

Dentro de cada foguete eram colocados aproximadamente 600 ml de água que junto à pressão produzida pela bomba (ar comprimido) formavam o combustível para o lançamento deles.

Havia foguetes de várias cores e formatos, alguns super elaborados, outros mais simples, porém todos foram lançados ao céu com êxito, e o evento foi um sucesso.

A tarde foi proveitosa e animada, pois os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar as leis da física na prática: velocidade, força, aceleração, distância, etc.

Houve muita repercussão, todos os alunos e convidados ficaram muito felizes por participarem de um evento tão importante e bonito.

Notícia produzida pelos alunos do 1º ano C do EM EJA: Décio Abreu, Gean Ferreira, Iury Gonçalves, Jaqueline Sá, Sebastião Moraes e Sidinei da Silva, sob a orientação da professora Lucimar Medeiros.

Créditos das fotos: alunas do 1º ano C: Izauri Amâncio, Rosa Maria de Lima, Solange Alves e Sônia Regina Pereira.