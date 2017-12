Projeto Ecoestudantil: transmitindo ideias sustentáveis

Autoria: Simei Ribeiro

O Projeto Ecoestudantil é desenvolvido anualmente no Santa Maria junto aos alunos de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II no componente de Ciências. As atividades constituem um meio para abordar diferentes aspectos da conscientização para um grave problema contemporâneo que é a produção de lixo gerada pelo descarte de materiais.

Durante o desenvolvimento do projeto são proporcionados benefícios de forma geral, começando pelo engajamento dos alunos nas diversas etapas da atividade, o entrosamento entre eles, a harmonia das relações no ambiente escolar e a importância do reaproveitamento do lixo como uma possibilidade barata, fácil e transformadora da realidade.

Durante as primeiras fases do projeto, os alunos usam a criatividade e a arte como forma de ocupação, estimulando a comunicação e o entrosamento através de atividades em grupo com outros colegas, reaproveitando materiais reutilizáveis e multiplicando este conhecimento na comunidade.

Na última etapa do projeto, nossos alunos tiveram a oportunidade de transmitir todo conhecimento adquirido e aplicado durante o ano. Durante esta etapa eles visitaram a Escola de Educação Infantil – EMEI Anhanguera, onde atuaram como disseminadores do conhecimento.

Esta etapa do projeto é voluntária e os alunos que se inscreveram fizeram uma visita à EMEI – Anhanguera, onde são atendidas crianças de três a quatro anos. Nossos alunos tiveram a oportunidade de atuar em todas as sete salas da escola, com 25 alunos cada uma, através de uma ação disseminadora de conhecimentos e práticas.

Os mesmos realizaram, primeiramente, uma pequena discussão em cada uma das salas sobre três pontos fundamentais: o que consideramos como lixo, que tipos de lixo podem ser reaproveitados e qual a importância social/ecológica do reaproveitamento destes materiais.

Após esta etapa, foram apresentados alguns projetos confeccionados por eles, com materiais reutilizáveis, para inspirar os pequenos. Alguns projetos, os mais simples de se desenvolver, foram utilizados para a montagem de oficinas práticas utilizando materiais coletados na escola.