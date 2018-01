Projeto Dica – Diálogos e Carreiras

Alunos da 3ª série do Ensino Médio encontram ex-alunos do Santa Maria para falar sobre carreiras e mercado de trabalho

Pela primeira vez na história temos quatro gerações trabalhando juntas: os veteranos, os baby boomers, os X e os Y. Nas empresas, isso implica a vivência e o compartilhamento de informações entre pessoas cuja bagagem diferenciada pode provocar conflitos. Assim, juntas, precisam entender continuadamente as mudanças que vão se processando nos paradigmas do mercado de trabalho para que possam nele continuar ou se inserir.

Diante de uma turma da 3ª série do Ensino Médio do Santa Maria, que está finalizando a educação básica, a escolha de um curso superior torna-se hoje tarefa complexa, uma vez que, por opção do aluno ou por influência da família, o contexto profissional é sempre uma referência a ser considerada.

“A complexidade de um universo praticamente desconhecido pelo nosso aluno, que apenas ouve dele falar pela experiência do outro, mas não tem a própria experimentação, foi o mote que nos levou a iniciar o projeto de série deste ano: DICA – Diálogos e Carreiras no Colégio Santa Maria”, explica Darci Garcia, professora de Leitura, Interpretação e Produção de Texto da série.

“Resolvemos, assim, promover um encontro entre alunos da 3ª série e ex-alunos do Santa Maria que vivenciam as exigências do novo mundo profissional, para que pudessem dar dicas de como se preparar para esse futuro, visando a uma profissionalização qualificada e diferenciada”, revela a professora.

O encontro ocorreu em clima de muita sinceridade, com percepção de que hoje se trabalha com o conceito de educação corporativa e, assim, deve ser objetivo de todos desenvolver um conjunto de competências para resolução de questões variadas; o tempo de ser especializado em apenas uma área de trabalho ou conhecimento acabou. Exige-se agora um profissional dinâmico, multidisciplinar e interdisciplinar; é aquele que sabe ensinar, mas que também sabe aprender.