Projeto Copa do Mundo

Autoria: Ricardo Borduchi e Adriana Pistori

A Copa do Mundo de futebol a ser realizada na Rússia este ano está servindo de base para um projeto no Fundamental II com a perspectiva de integrar as ações do evento e as comemorações dos 70 anos do Santa Maria. Estamos desenvolvendo com os alunos atividades que contemplem o futebol desde o ano da fundação do Colégio, fazendo um paralelo entre acontecimentos políticos e esportivos do período.

As turmas de 6º, 7º, 8º e 9º ano estão sendo introduzidas ao tema da Copa do Mundo tratando diversos aspectos relacionados ao esporte e ao evento de projeção mundial.

Nas aulas de Arte, conteúdos relacionados ao torneio estão sendo trabalhados por meio da linguagem cinematográfica, na produção e edição de vídeos que serão exibidos num evento no dia 20/06. Entre os temas estão:

a) Futebol como sonho: expectativas e realidade no futebol profissional; b) A paixão do brasileiro pela Copa do Mundo; c) Legado da Copa do Mundo no Brasil; d) Estatísticas e curiosidades; e) Linha do tempo: 70 anos de CSM e Copa do Mundo; f) Grandes momentos: lances geniais, gols importantes e grandes seleções.

Neste dia, ainda receberemos o professor universitário e escritor Francisco Bicudo para uma mesa redonda que discutirá o tema “Violência, Futebol e Copa do Mundo”, onde os próprios alunos serão, além de convidados, também os “jornalistas” fazendo a mediação das questões junto ao convidado.

As aulas de Educação Física neste período pré Copa servirão para repertoriar os alunos diante de seus anseios e necessidades. Assim, estamos permitindo que este evento mundial seja ampliado além das quatro linhas.