Projeto Building Bridges

Alunos do 8º ano do Fundamental II do Santa Maria trocam cartas em inglês com crianças de Gaza

Os alunos do 8º ano do Santa Maria estão escrevendo cartas. Sim, e em inglês! Esta atividade faz parte de um projeto para o 3º bimestre, chamado Building Bridges, que tem como objetivo estimular e desenvolver a habilidade de writing (escrita) e também a intenção de trazer um pouco do romantismo da escrita de cartas, uma prática um tanto esquecida nos tempos de hoje, quando a tecnologia substituiu os meios manuscritos de comunicação.

Mas existe um outro diferencial. São cartas escritas para estudantes de 11 e 12 anos que vivem em Gaza, no Oriente Médio. Na verdade, eles escreveram primeiro bilhetes aos alunos do Santa Maria, em inglês, através de um contato que a professora da disciplina tinha com um advogado que faz um trabalho de campo na Faixa de Gaza. Os alunos leram as cartinhas e estão respondendo.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“É bem interessante ver como eles se empenharam, levando em conta não só a escrita adequada gramaticalmente, mas também o cuidado e o carinho para com estes colegas adolescentes de tão longe e que passam por tantos problemas, que para nós, são difíceis de entender”, declara a professora Vera Moreno. Vale frisar que esta atividade é parte do Projeto da Série, que tem como tema “Cultura e Identidade: Qual meu papel no mundo?”