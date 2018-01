Autoria: Denise da Conceição Garcia Carneiro

O Projeto Atualidades é um dos eixos de trabalho do Projeto da Série do 8º ano do Fundamental II do Colégio Santa Maria. Promove discussões sobre temas variados e eixos norteadores (combinados por bimestre) nos diversos componentes e com dinâmicas específicas, que vão desde a leitura de textos dos livros didáticos e discussão em sala até trabalhos em grupo ou produção de material em vídeo ou impresso. A proposta é tornar possível, por meio de leituras e discussões em sala, promover reflexões sobre temas contemporâneos e fundamentais para uma formação acadêmica de excelência e formar cidadãos críticos e conscientes do seu papel no mundo em que vivemos.

No primeiro, o tema abordado foi a “Água – Crise Mundial”. Depois de realizarmos algumas leituras, assistirmos a documentários, pesquisas na internet, debates, partimos para a produção dos textos de opinião, com excelentes análises. A seguir, alguns textos produzidos pelos alunos do 8º ano.

“O desperdício dessa água tem causado cada vez mais problemas para a saúde pública, pois com a escassez de água potável, as pessoas acabam recorrendo à água mais poluída e infestada de vírus e bactérias, isso normalmente acontece em regiões mais pobres, como a África subsaariana e as regiões norte e nordeste do Brasil. Essa falta de água potável tem aumentado a mortalidade cada vez mais, pois as crianças, principalmente, ficam mais expostas às doenças, como diarreia, que afeta o desenvolvimento cognitivo e pode levar à morte”. – Samara Batista de Jesus – 8º ano A

“Agora, finalmente a pergunta que não quer calar: “Como lidar com a escassez de água e os problemas de saúde pública que isso causa? ‘Simplesmente a educação ambiental’, como diz no texto da campanha da fraternidade: ‘A formação de uma nova consciência social, política e ecológica comprometida a gerações futuras é uma urgência da nossa geração’. Nos fazendo lembrar que essa falta de água potável vem desencadeando uma enorme queda na valorização do potencial humano”. – Ana Clara Cruvinel Gade – 8º ano C

“No ano de 2015, o estado de São Paulo passou pela maior crise hídrica dos últimos 80 anos, mas é claro que houve vários outros fatores, além da falta de chuva que causaram essa crise…. Também, não importa o fato de 93,27% da população brasileira tenha acesso a água tratada, o certo, é que 100% da população tenha acesso ao recurso natural …” – Alexandre Nunes Guerra – 8ºC