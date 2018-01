Produzindo seminários

Autoria: Tiago Fernandes de Souza

Há tempos professores de variados componentes curriculares usam o seminário em suas metodologias de ensino com estudantes de diferentes etapas para promover o aprendizado. Isso acontece porque o seminário é um instrumento riquíssimo para as aulas, seja para o aprendizado do aluno ou para avaliação e diagnóstico da turma. Trata-se de um meio para aprimorar: pesquisa e produção autoral de conhecimento; organização de pensamento e raciocínio lógico; trabalho colaborativo e cooperativo; apresentação em público; aperfeiçoamento da linguagem, entre outros.

Neste ano, os alunos do 8º ano do Colégio Santa Maria tiveram como eixos temáticos a biografia, pensamento e obra do autor inglês George Orwell, conhecido mundialmente por suas obras “A revolução dos bichos” e “1984”, cujas temáticas se voltam para a relação do ser humano em sociedade.

As obras são distopias sociais que trazem um pessimismo em relação ao futuro do mundo em função da ganância, busca pelo poder e instrumentos de distorção da realidade. Orwell mostra em suas narrativas que o ser humano, diante da possibilidade de ter privilégios em detrimento do outro, não abre mão de enganar e agir com corrupção para alcançar o poder e tudo aquilo que é inerente a ele.

Diante das leituras e outras pesquisas complementares, nossos alunos puderam fazer uma análise da nossa própria realidade: do quanto somos postos a atuar diante de problemas sociais e nos furtamos de nossas responsabilidades; do quanto a sociedade não enxerga a realidade que está diante dos próprios olhos e se acomoda numa espécie de alienação, além disso, perceberam o quanto, muitas vezes, perdemos tempo discutindo e polarizando questões que devem ser vistas com um olhar mais neutro e em favor do ser humano e da vida, em prol de uma sociedade mais justa e igualitária.

Por fim, é inegável o aprendizado adquirido tanto ao assistir quanto ao apresentar: um fechamento de ano que possibilita vermos o desenvolvimento acadêmico e maturidade dos nossos alunos ao discutirmos temas tão fundamentais para nossa contemporaneidade e que convidam para a prática cidadã.