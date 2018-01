Processos de envelhecimento no foco da discussão

Centro de Estudos do Colégio Santa Maria promoveu fórum sobre envelhecimento no Dia do Idoso

Envelhecer é algo natural, inerente ao processo de desenvolvimento de todo ser vivo – se tudo correu bem para ele. Envelhecer é algo da ordem do estar vivo. É mais uma etapa, dentre tantas ao longo de uma vida. Mas envelhecer numa sociedade marcada pela economia de mercado, pelo culto à juventude e à beleza, “que impõe um padrão estético como ideal a ser conquistado por todos, transforma essa experiência, que é um fenômeno biológico ‘inevitável’, em um fenômeno cultural da ordem do ‘indesejável’”. (2015, Moreira e Nogueira).

Uma sociedade que vê o envelhecer como algo a “esconder” e evitar, cria uma distorção que se instala na forma como cada pessoa experimenta o envelhecimento, diminuindo sua potência nesta etapa da vida. É preciso resgatar o envelhecimento em seu processo natural, inscrevê-lo nas etapas naturais do desenvolvimento, colocar este tema nas pautas mais amplas de discussões, resgatando, a um só tempo, o envelhecer e o próprio processo de desenvolvimento.

Por essa razão, o Prisma, Centro de Estudos do Colégio Santa Maria, promoveu no último dia 1º de outubro, Dia do Idoso, o 1º Fórum sobre o Envelhecimento, sob a coordenação da profa. Dra. Suzana Rodrigues Torres.

Entre vivências com Maria Fernanda Rayol, professora de Tai Chi do Prisma; mandalas com Niryan Sequeira e Marcia Almiral; filme e debate com a psicóloga clínica junguiana, Majori Claro; palestras com Dra. Vânia Ramos, psicomotricista e gerontóloga, com Me Carlos Vieira, psicanalista; com a delegada Dra. Maria Clementina de Souza e a advogada Dra. Carla Casile, o envelhecimento ia sendo discutido a partir de temas como a memória, depressão, alegria, relacionamentos familiares e aspectos legais do envelhecimento. O Fórum também privilegiou os espaços de encontros e convivência, com apresentações musicais com Solange Mazia do grupo Rito de Passagem e Recital com Mariana Jardim Sabino em momentos de descontração, muito riso e muita prosa.

Criou-se, assim, um espaço de debate para o envelhecimento ser discutido de formas diferentes das representações que o diminuem e estigmatizem, para que as pessoas possam construir novos olhares sobre esta fase da vida, vivendo-a de forma mais intensa e integrada.