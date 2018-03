Preservação e cuidado com os animais

Autoria: Tauany Pazini

A Campanha da Fraternidade 2017 terá como tema “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”. O bioma é constituído de fauna e flora, formando um sistema interdependente entre suas espécies. A ação do homem, por meio da poluição, do desmatamento de habitats nativos, e pela caça e comércio de animais silvestres, tem causado desequilíbrio nos biomas. As consequências das extinções prematuras de espécies incidem diretamente sobre seus habitats e também sobre a qualidade de vida das populações.

Pensando sobre a importância de se trabalhar esse tema, as aulas de Biblioteca das turmas do 4º ano do Ensino Fundamental I do Santa Maria trouxeram para discussão e reflexão a necessidade da preservação e o cuidado com os animais.

A base para o início desse trabalho foi a contação de história do livro “O dedo mágico”, do escritor Roald Dahl, que aborda a caça de animais por diversão. No decorrer da história há uma reviravolta, fazendo com que a família que gosta de caçar troque de lugar com uma família de patos selvagens, animais que sofrem com a caça. Na sequência, os alunos assistiram a um vídeo com imagens de diversos animais em extinção. O livro e as imagens sensibilizaram os alunos e provocaram uma profunda reflexão, ao fazer com que eles se colocassem no lugar desses animais.

Para fechamento do tema, convidamos a bióloga do Colégio, Márcia Fernandes, para conversar com os alunos sobre a importância do cuidado e a posse responsável de animais domésticos, pois as atitudes de preservação começam dentro de nossa casa.

Como atividade, foi proposto aos alunos que trouxessem fotos dos seus animais de estimação junto com uma dica de cuidado ou curiosidade sobre aquela espécie. Todas as atividades foram expostas em um mural na biblioteca, objetivando conscientizar e sensibilizar a respeito da importância de preservar a natureza e seus habitantes.