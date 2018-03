Praxia fina – mãos em ação

É por meio do corpo que a criança aprende e se comunica com o mundo. Corpo que está em constante movimento e garante aquisições cognitivas, afetivas e motoras

Vivências envolvendo tonicidade, equilíbrio, lateralização, estrutura espaço-temporal, praxia global e fina fazem parte do dia a dia das crianças do Jardim II do Santa Maria e são importantes para o desenvolvimento psicomotor.

“O uso constante das mãos nos possibilita ter acesso a inúmeras informações sobre o mundo que nos cerca”, sintetiza a professora da série, Fátima Perazzoli. Amassar, rasgar, dobrar, enrolar, alinhavar, pintar, modelar e desenhar. Estas são apenas algumas habilidades desenvolvidas a partir de vivências e atividades significativas realizadas dentro e fora da sala de aula.

Ao desenhar na areia, brincar de trem de camiseta, pegar objetos utilizando pegadores, confeccionar um colar com canudinhos ou criar uma dobradura, por exemplo, as crianças mobilizam pequenos grupos musculares envolvendo mãos, dedos e punhos.