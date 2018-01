Postura e consciência corporal

Alunos descobrem que estavam carregando excesso de peso na mochila escolar

Nas aulas de Educação Física do 4º ano do Fundamental I do Santa Maria, os alunos observaram como os cuidados com o próprio corpo e o uso que se faz dele no dia a dia podem afetar a postura, a saúde e o bem-estar. Através da leitura do texto e de imagens de forma coletiva de um trecho do livro “Tito: um professor muito especial” (Patricia Pimentel – Phorte Editora), iniciou-se a discussão sobre as dicas e reflexões a respeito desse cuidar. Ao sentar-se na carteira escolar para estudar, ao transportar cargas, ao carregar uma mochila, o professor de Educação Física, representado pela personagem Tito, interage de forma bastante positiva e simples através de seus exemplos.

Diante disso, os alunos realizaram a medição de dados importantes para a reflexão sobre o peso do material escolar transportado diariamente. Depois de coletar individualmente os pesos do corpo, peso da mala, foi calculado o peso ideal de acordo com as referências do Ministério da Saúde (1/10 ou 10% do peso do corpo). “Observamos na prática como realizar uma transformação na qualidade do movimento do corpo e no cuidado com a postura”, explica o professor de Educação Física, José Ricardo Rik do Val.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A conclusão foi surpreendente: a quase totalidade dos alunos transporta um peso em suas malas que equivale de 2 a 4 vezes o peso ideal recomendado! Como quase todos usam malas que possuem rodinhas, não percebem o excesso, mas se espantaram diante da constatação. Se fosse mochila de ombros, o que fariam para não adquirirem uma lesão ou um desvio de coluna? Dessa forma, trataram de retirar o que não precisa ser carregado todo o dia e pensaram em propor um espaço na sala para deixar materiais temporariamente, como cadernos e pastas.

“Para ampliar a reflexão, pesquisamos imagens de situações cotidianas do trabalho, do lazer ou do esporte que exige esforço e sobrecarga das pessoas com possíveis prejuízos à saúde e ao bem-estar do corpo, socializando e relatando suas imagens para o grupo”, diz o professor. Foi uma verdadeira aventura pelo saber!