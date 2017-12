Portfólio Digital

Alunos do Ensino Fundamental organizam suas produções fazendo uso da tecnologia; ferramenta motiva alunos, facilita o acesso de pais e professores ao material escolar e ainda poupa recursos naturais ao minimizar uso de papel

O portfólio é um instrumento de avaliação e reflexão contínua do aluno e do professor sobre as práticas escolares realizadas. Na escola de hoje, não há como desenvolver algumas tarefas sem ajuda da tecnologia. Alguns projetos antes feitos em papéis e planilhas cada vez mais recebem versões transformadas em arquivos de computador. É o caso do portfólio, que tem muito a ganhar ao se tornar digital.

As turmas do 5º ano do Fundamental I do Santa Maria estão criando pequenos sites que servirão de plataforma para armazenamento de seus arquivos produzidos no laboratório de informática, dando início ao seu primeiro portfólio online. Inicialmente, cada aluno criou uma conta online e configurou o layout dentro da plataforma. Depois, passaram a armazenar os resultados de suas pesquisas realizadas nas aulas de Ciências.

A proposta deu tão certo que se estendeu para as turmas do Fundamental II. Utilizando ferramentas de criação de sites online, armazenamento em nuvem e discos virtuais, os alunos publicam suas produções textuais, desenhos, fotos e vídeos produzidos durante o ano. Esse conteúdo é protegido por senha e não fica público na internet, mas pode ser acessado pelo professor a qualquer momento utilizando uma senha administrativa.

Ideias como esta, além de sustentáveis, já que diminuem o volume de papel utilizado, trazem muitos benefícios, facilitando a dinâmica e a sistematização da aprendizagem. Professores e famílias passam a acompanhar de forma prática o desenvolvimento dos alunos, que por sua vez, sentem-se à vontade ao lidar com ferramentas que já fazem parte de seu cotidiano.