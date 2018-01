Por que um Dia Mundial da Água?

Este ano o tema para celebrar o do Dia Mundial da Água foi: Água e Empregos: Investir em Água é Investir em Empregos

Celebrado mundialmente desde 22 de março de 1993, o Dia Mundial da Água foi recomendado pela ONU durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Eco-92). Desde então as celebrações ao redor do mundo acontecem a partir de um tema anual, definido pela própria Organização, com o intuito de abordar os problemas relacionados aos recursos hídricos. Em 2003, o Brasil instituiu seu Dia Nacional da Água, também celebrado anualmente em 22 de março.

Quase todos os postos de trabalho estão relacionados com a água.

E aqui em nossa cidade? Como cuidamos da Água? Será que cuidamos? Pelas imagens que conseguimos na Represa Guarapiranga, essa aqui ao nosso lado, responsável pelo abastecimento de nossas residências, de nossa escola, de inúmeras empresas, podemos constatar que não nos preocupamos com a qualidade dela.

Essa água que chega às nossas casas, ao nosso local de trabalho vai nos alimentar, banhar, refrescar e continuamos jogando lixo nas ruas, óleo nas pias, poluentes. Quando chove tudo isso é levado aos córregos, aos rios e chega à represa.

Parte da Represa Guarapiranga assoreada e com lixo

Uma das margens da represa no Parque Guarapiranga – daqui tiramos um pouco de água para fazermos o teste da Turbidez

O resultado do teste de turbidez (resistência à passagem de luz devido à presença de partículas em suspensão) deveria ser o que aparece na primeira foto, entretanto em nossa coleta de água obtivemos o resultado mostrado na foto.

Será que não podemos mudar essa realidade?

