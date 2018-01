Por que os alunos devem fazer Seminários?

Autoria: Regina Martins

Na prática educativa, o Seminário é uma técnica interessante, pois tem como foco principal desenvolver a oralidade dos alunos, ao mesmo tempo que este transmite conhecimentos específicos a respeito de um tema pré-estabelecido, por ele pesquisado e estudado.

Em nosso trabalho sobre a Era Vargas, optamos por apresentar seminários, em grupos com os alunos do 9º ano do Fundamental II do Colégio Santa Maria. Necessariamente, o seminário deveria ser apresentado utilizando-se o PowerPoint e seguindo alguns procedimentos na sua preparação.

Primeiramente, foi necessário que os alunos realizassem pesquisas em diversas fontes: livros, jornais, revistas, sites, vídeos e outros. Em seguida, eles produziram um esquema, pequeno texto ou teia com informações sucintas para que pudessem construir os slides que comporiam o PowerPoint. Os slides deveriam servir apenas de apoio para a apresentação oral e conter poucas palavras/ frases e imagens por slides. Para serem eficazes, as apresentações de PowerPoint deveriam ser simples e refletir o que estava sendo exposto pelo aluno. As apresentações precisariam ser bem ensaiadas e apresentadas com boa articulação das palavras e utilizando a norma culta da língua portuguesa.

Segue abaixo o seminário elaborado pelos alunos do 9º A, Débora Saraiva, Guilherme Biassi, João Anteghini, Mariana Iazzetti, Rafael Zampieri e Thiago Cavalheiro, que trabalharam com o tema – A Instalação do Estado Novo: o Plano Cohen, o Golpe e a Intentona Integralista.