Por dentro das eleições

Professoras: Luciana Casilli e Tatiana Uehara

Em clima de eleições, os alunos do Colégio Santa Maria participaram de uma simulação em que puderam ter o seu título de eleitor em mãos e exercer o papel de cidadãos para escolher o seu candidato a prefeito de São Paulo. Entretanto, antes desse cenário acontecer, eles visitaram a subprefeitura de Cidade Ademar para que pudessem conhecer um pouco sobre esse universo político.

Em sala de aula, pesquisaram, refletiram e discutiram sobre o que é democracia e qual a importância do voto como instrumento de transformação social e exercício da cidadania. Conheceram as funções dos prefeitos e vereadores, fizeram levantamentos sobre os problemas atuais do município, conversaram com os familiares sobre atitudes transformadoras e soluções para tais problemas e perceberam a importância de pesquisar as propostas políticas do partido e de cada candidato.

A ideia de desenvolver um projeto sobre eleições com alunos que ainda não sejam eleitores é favorecer a formação de cidadãos conscientes e conhecedores de seus direitos e responsabilidades, assim como questionadores da realidade que se apresenta.