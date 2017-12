Edmodo: uma plataforma virtual poderosa

Autoria: Ana Cláudia Lasinskas

Durante muitos anos, a escola de paredes e concreto era o único lugar possível e respeitado para que o processo de aprendizagem se desenvolvesse. Entretanto, atualmente, esse tipo de pensamento mudou.

Com as novas tecnologias, as informações e o conhecimento têm se propagado de forma veloz, rompendo os limites de tempo e espaço, e é nesta nova realidade escolar que entra em cena o ambiente virtual de aprendizagem. Nele, a produção do conhecimento ocorre de maneira dinâmica e interativa, e seu uso transforma-se em apoio para a aprendizagem que é trabalhada na aula presencial.

No Colégio Santa Maria, os professores do 7º ano do Fundamental II utilizam de forma sistemática o ambiente virtual Edmodo. Por meio do cadastro de uma senha e login, os alunos usuários ingressam na plataforma e têm acesso ao material pedagógico postado. Para facilitar a busca e organização dos materiais postados, foram criados grupos por turmas e subgrupos por disciplinas.

Artigos, textos, vídeo aulas, apresentações, indicações de sites e links, listas de exercícios extras, de aprofundamento e revisões complementam o trabalho desenvolvido em sala de aula, auxiliam no esclarecimento de dúvidas e estimulam a autonomia do estudante, uma vez que o ritmo e a frequência com que o material é acessado são definidos por ele.

A melhora no desempenho acadêmico do aluno, após o uso constante deste recurso, é tão evidente, que as solicitações de postagens acabam surgindo dele: “Professora, você não vai colocar isso no Edmodo?”