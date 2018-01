Autoria: Edevânia Rego

Os alunos do 4ºano do Santa Maria realizaram desenhos, incluindo grafismos indígenas, africanos e pintura com pigmentos naturais em formas circulares (mandalas).

Após o entendimento dos elementos visuais necessários para a construção de mandalas, como padrões, simetria, sequência de cores e repetição, os alunos tiveram uma variedade de formas circulares, réguas e imagens impressas com grafismos para a elaboração dos desenhos.

As referências ficaram para um segundo plano e os trabalhos tornaram-se únicos, evidenciando a maneira como cada aluno construiu cuidadosamente a imagem em relação aos desenhos, pintura e acabamento. Os pigmentos naturais valorizaram as sequências visuais realizadas e os alunos se surpreenderam com o resultado dos trabalhos.

A proposta tornou-se um grande desafio e, ao mesmo tempo, estimulante por conta das diferentes possibilidades e descoberta de materiais inusitados para a pintura. Ao longo do segundo bimestre, os alunos perceberam que existem cores além do círculo cromático e que os temperos, terras e plantas também produzem tintas e cores.

Para a pintura das mandalas, os alunos utilizaram açafrão, terra preta e marrom, coloral, chá de hibisco, cacau em pó, canela, canela e spirulina.