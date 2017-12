Pinóquio veio à escola

Autoria: Gustavo Winther

Em um mergulho no mundo da fantasia, oferecemos aos alunos da EJA do Colégio Santa Maria, a seus filhos e convidados a oportunidade de conhecer e apreciar um dos clássicos da literatura infantil, “Pinóquio”.

Admirada por crianças, jovens e adultos, a história de Pinóquio propõe momentos de reflexão sobre valores morais e éticos de forma contextualizada, bem como a compreensão da importância da cultura para seu crescimento, enriquecimento pessoal e social.

Durante a apresentação teatral no auditório do Colégio, crianças e adultos puderam vivenciar o mundo do conto de fadas, com sorrisos e brincadeiras, interagindo com os atores durante a apresentação, se emocionando e se divertindo, sem deixar de aprender a importância da honestidade.

Ao final subiram ao palco para registrar com selfies o carinho e admiração pelos personagens da peça.