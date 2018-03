Pesquisando, aprendendo e compartilhando saberes

Autoria: Maria Beatriz Brito

Na Educação Infantil do Colégio Santa Maria, desenvolvemos ao longo do ano diferentes projetos que variam de acordo com os interesses de cada grupo/série. Trabalhando com crianças pequenas, buscamos trazer para a sala de aula atividades que sejam significativas e que despertam o interesse do grupo.

O objetivo de se trabalhar com projetos é justamente levar o aluno a perceber que a sala de aula pode se transformar num espaço repleto de possibilidades, descobertas, investigações, discussões, além de promover a construção de novos conhecimentos com sentido e profundidade.

Nosso projeto teve como disparador a curiosidade do grupo pelo comportamento de alguns bichinhos de jardim encontrados nos espaços do Colégio. As crianças se encantaram com os pequenos animais e demonstraram grande interesse em observar seus detalhes e relatar aos outros grupos suas descobertas.

Diante de tanta curiosidade percebemos nos comentários das crianças um enorme interesse pelas aranhas, assim iniciamos o projeto: “ARANHAS”.

Na primeira fase, da coleta de dados, descobrimos diferentes espécies de aranhas, tais como: Aranha Pavão; Aranha Caranguejeira; Aranha Golias; Aranha Joaninha… e muitas curiosidades sobre elas.

Na segunda etapa, as crianças ampliaram o vocabulário, aperfeiçoaram os registros por meio de desenhos, construções, modelagens, memorizaram e relataram especificidades da pesquisa.

Na sequência, cada criança, junto com sua família, escolheu uma espécie de aranha e nos propusemos a aprofundar os estudos sobre elas. Visitamos o laboratório de biologia da escola e conhecemos algumas espécies de aranhas bem de perto! A última fase do projeto foi a de partilhar as aprendizagens com toda a escola.

O projeto “ARANHAS” proporcionou às crianças o desenvolvimento de habilidades investigativas, formulando questões e buscando as respostas por meio da consulta às informações que selecionaram.

Sabemos que os conhecimentos científicos – complexos e abstratos – ainda são complicados para as crianças desta faixa etária; porém, nosso papel é o de estimular as “janelas de oportunidades”, colocando em prática os conteúdos para que se transformem em conhecimento, competências e habilidades.