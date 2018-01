Perfis femininos na Literatura

Autoria: Rita de Cássia C. Sógi

O perfil feminino na Literatura, em geral, sofre transformações de acordo com os interesses e as mudanças vividas pela sociedade. Por exemplo, as românticas, suaves e quase anjos do período literário Romantismo, na primeira metade do século XIX, eram o estereótipo do que a burguesia pretendia ser.

Durante o Realismo, segunda metade do século XIX, os tempos eram outros. A sociedade burguesa já estava estabelecida e surgiam críticos dela. Os realistas retratavam em suas personagens uma coletividade e não situações e características individuais.

Os exemplos acima fazem parte da leitura e da análise do perfil feminino na literatura, o qual os alunos do 9º ano do Fundamental II do Colégio Santa Maria, nas aulas de Língua Portuguesa, tomarão contato por todo o ano letivo através da leitura de clássicos da literatura brasileira: Clara dos Anjos (Lima Barreto), Vidas Secas (Graciliano Ramos), Ana Terra (Érico Veríssimo), Capitães da Areia (Jorge Amado) e Várias Histórias (Machado de Assis).

Cada uma das obras apresenta um perfil feminino diferenciado, desde as mais puras e inocentes submissas às condições patriarcais, às vítimas da problematização social injusta e exploradora dos direitos humanos.

Todos os trabalhos são voltados, além dos aspectos das Escolas Literárias, do contexto histórico de cada obra, a uma análise psico-social-literária da construção da identidade feminina (heroínas/vilãs) nas obras analisadas.

