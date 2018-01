Percebendo o mundo através do Teatro

Autoria: Tamara Leite

A capacidade de fazer de conta é uma das características mais relevantes da infância, pois está diretamente ligada ao desenvolvimento intelectual e físico dos pequenos. Quando imagina, a criança elabora respostas às distintas situações que surgem e, ao colocar em prática seu personagem, estabelece movimentos que ampliam a consciência e a expressão corporal, assim como favorece o raciocínio, a criatividade e a ampliação da percepção de mundo.

Por isso, os jogos teatrais são uma ótima maneira de desenvolver a relação da criança com o próprio corpo, com o corpo do outro e com o espaço. Eles são jogos de construção em que a consciência do “como se” é trabalhada de forma gradativa em direção à articulação da linguagem artística teatral.

Com alguns exercícios e textos, é possível fazer com que os alunos exercitem a criatividade e a espontaneidade. Em um ambiente descontraído, eles são conduzidos pela instrutora, que parte do princípio de que a arte é um exercício de vida e o elemento fundamental para o crescimento e formação da criança.

Nessa faixa etária, de 4 a 6 anos, alunos do Pré e 1º ano do Fundamental I do Santa Maria, as crianças absorvem tudo o que escutam e veem. Já começam a ler, entender e a sua capacidade de memória é grande. Os benefícios do teatro na educação delas são evidentes. A prática do teatro ajuda muito no desenvolvimento acadêmico e comportamental.

É importante também destacar que essas experiências favorecem as relações entre as crianças que, com o convívio coletivo, fortalecem o autoconhecimento através das trocas das mais diversas experiências, histórias e momentos em que exercitam a escuta do próximo.