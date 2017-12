Conviver, trocar, criar, inventar e reinventar: o trabalho com pequenos grupos

Autoria: Karine Ramos e Karina Rodrigues

Pesquisas recentes apontam acerca da necessidade de incluir nas rotinas pedagógicas da Educação Infantil propostas variadas e de diferentes agrupamentos para a realização de atividades que tenham como objetivo a criação coletiva, visando à convivência colaborativa com as crianças.

Segundo Loris Malaguzzi, “o pequeno grupo é um módulo altamente eficiente, comunicativo e educacional que possui um contexto cultural específico ou não, mas sempre ele irá oferecer para as crianças infinitas possibilidades”.

Garantimos em nossa rotina um momento para trabalharmos com grupos menores. Possibilitamos uma maior troca e diálogo entre as crianças e uma oportunidade para o professor realizar observações mais detalhadas e fazer intervenções e reflexões. Somos os interlocutores e buscamos compreender como as crianças aprendem e se relacionam.

Para que isso ocorra e tenha objetivos claros, o ambiente é planejado, idealizado e preparado para favorecer a abordagem ativa e participativa de cada criança.

No Colégio Santa Maria, o lugar de convivência, a sala de aula das crianças de 3 e 4 anos, foi planejado visando o desenvolvimento cognitivo e social. Espaços que foram cuidadosamente pensados e oferecidos para favorecer as diversas linguagens. Um espaço de bem-estar e conforto, que permite a interação e independência das crianças. Um lugar para falar, escutar, refletir, relacionar-se, aprender e encontrar amigos e desafios. Um espaço que não se refere apenas ao espaço físico, mas também às relações afetivas e interpessoais. Um espaço de ENCONTRO!

Encontro com a aprendizagem, com o ambiente, com o outro e com novas possibilidades… Possibilidades para as crianças criarem, inventarem e trabalharem em pequenos grupos.