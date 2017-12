Autoria: Luciana Casilli

Vocês já ouviram a expressão: “Nossa, você parece uma onça brava”? O que ela significa? Tudo começou com a proposta de leitura do livro “Amigos da Onça”, de Ernani Ssó. Nos contos de artimanha, tendo como personagens a onça-pintada e outros animais brasileiros, o felino sempre acabava se dando mal.

Questionadores e inquietos, dotados de um fantástico olhar investigativo, nossos alunos e alunas do 3º ano do Fundamental I do Santa Maria não se conformavam com esse fato e ficaram entusiasmados mediante a possibilidade de um estudo mais aprofundado a respeito desse animal em seu habitat natural.

Nesse ano em que a Campanha da Fraternidade está voltada ao estudo dos Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, convidamos a bióloga Lilian Elaine Rampim para uma palestra a respeito da onça-pintada do Pantanal.

Por meio de um rico relato do trabalho realizado pelo grupo, a profissional ampliou os conhecimentos e levou os pequenos participantes a refletirem sobre as ações humanas e suas consequências para a vida nos biomas brasileiros.

Compreenderam que a onça, para proteger os seus filhotes, fica muito brava, como as mães, quando algo ou alguém põe em risco a segurança dos seus filhos, daí a expressão “Brava como uma onça”. Ficaram inconformados com ações de caçadores ilegais ao matarem onças fêmeas, deixando os filhotes órfãos!

Produziram registros escritos sobre suas aprendizagens a partir da vivência e deixaram recados aos leitores em defesa da vida. Agora, no dia a dia em nosso Colégio, estão mais atentos, contemplando a riqueza natural que os cerca e contribuindo com a manutenção do ambiente, coletando o lixo produzido na hora do lanche, destinando-os aos containers adequados e respeitando os pequenos animais que habitam os nossos jardins!

Pequenas ações que fazem a diferença! Faça sua parte você também: defenda a vida em toda a sua plenitude!