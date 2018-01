Pequenas ações, grandes transformações!

Autoria: Caroline Mieko Agata Moreira

Os alunos do 7ºano do Fundamental II do Santa Maria, por meio da disciplina de Ciências, adotaram como foco de reflexão a sustentabilidade. As conversas e discussões sobre o tema perpassaram pelo primeiro semestre como um todo, mas ganharam um fôlego maior no mês de junho.

Nas aulas, as discussões estiveram centradas nas pequenas boas ações que podemos adotar em nossa rotina e que podem tornar a nossa relação com o meio ambiente mais sustentável. A proposta trazida para as aulas foi o grande problema que o óleo de cozinha pode causar quando despejado nos ralos das residências. Além do entupimento nos encanamentos, todo esse óleo contamina uma grande porção de água (um litro pode poluir cerca de 20 mil litros de água), e para descontaminá-la, outro tanto de água precisa ser utilizado. Como proposta prática, os alunos guardaram por uma semana todo o óleo usado na cozinha de casa e o trouxeram para uma atividade, na qual transformamos o óleo em sabão.

Na sequência, os alunos tiveram que identificar na sua rotina e de sua família pequenas boas ações que contribuíssem para organização de uma sociedade ambientalmente mais saudável. Como resultado, nasceram vídeos de pequena duração, nos quais os alunos apresentaram ideias de ações, e como elas poderão fazer a diferença no momento em que as incorporarmos em nosso cotidiano.

A grande mensagem que fica após esse mês de junho é a de que podemos, temos e devemos cuidar de nossa casa comum, porque por meio de pequenas ações, torna-se possível promover grandes transformações.