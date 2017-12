Pelo olhar para olhar

Autoria: Carlos Eduardo Colabone

Recebemos os alunos de 7º e 9º ano do Fundamental II do Santa Maria no Ateliê de Artes Visuais objetivamente para olhar.

O olhar atento vai descobrindo novos caminhos, novas possibilidades de interpretação e construção dentro das variações da linguagem plástico-visual.

O artista chega, se apresenta, materializando-se através de um caderno de estudo. Vincent Van Gogh traz sua história, algumas de suas obras (bidimensionalidade). M. C. Escher abraça a contemporaneidade com seus projetos artístico-matemáticos, seus caleidociclos (tridimensionalidade).

De Van Gogh colhemos as diversidades pictóricas de um pós-impressionismo ainda preocupado com as questões da luminosidade através de uma profusão de cores expostas claramente em suas telas.

De Escher (e através dele), buscamos um caminho matemático para compreender suas distorções, avessos, interiores e exteriores revelados através da fotografia, do desenho, da escultura.

Durante a Semana Padre Moreau, apresentamos parte da produção do 7º ano com os estudos de Natureza Morta e da influência da Arte Oriental na obra de Vincent Van Gogh. A aquarela foi o nosso instrumento para a construção dos desenhos realizados sobre pranchas de papel canson e lanternas de papel de seda.

O 9º ano trouxe os estudos dos primeiros caleidociclos produzidos por Escher (reprodução) e construção de sólidos geométricos a partir de referências visuais observadas nas obras do artista.

O Ateliê de Artes Visuais encerra suas atividades propondo caminhos opostos para cada série: o 7º ano caminha pelo tridimensional (esculturas com fitas de papelão) e o 9º ano com suas pranchas arquitetônicas (bidimensional) construídas a partir das fotografias produzidas durante o Estudo do Meio pelo centro de São Paulo.

Pelo OLHAR, pode-se alcançar fundo o coração. Basta saber direcionar esse OLHAR.