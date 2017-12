Semear infâncias foi o tema central do 18º Seminário de Educação Infantil, promovido pelo Prisma, Centro de Estudos do Colégio Santa Maria

A infância como preocupação central e a crença de que dela depende o futuro colocam para todos os educadores a tarefa de semear a infância em suas potências, reinventar práticas mais integradoras e amorosas e que acolham possibilidades de um mundo mais ético e estético.

Foram dois dias de intensas atividades no final de abril, uma maratona de debates, oficinas, mesas redondas e minicursos com temáticas variadas, como antropologia e neurociência, gestão, vivência do lúdico e linguagens da infância. Consciência fonológica. Além dos palestrantes e debatedores, a programação abriu espaços para que os educadores pudessem partilhar suas práticas, multiplicando olhares, possibilidades e debates.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Muitos profissionais da Educação Infantil estiveram presentes vindos de várias partes do Brasil: professores, coordenadores, diretores, agentes sociais, pedagogos, psicólogos. De escolas públicas, fundações, escolas particulares, faculdades. Uma diversidade grande de participantes, mas em comum o desejo de debater e construir direções possíveis para a Educação Infantil.

O Seminário terminou, mas permanece reverberando, com o compromisso de cada educador continuar a semear, com a crença de que para se sonhar com um mundo melhor é preciso que todos sejam pela Educação Infantil.